Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области

13:36, 06 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 294 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 71 937 человек, 68 452 пациента выздоровели.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.