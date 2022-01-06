Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник

6 января православные отмечают Рождественский сочельник. В идеале в канун Рождества нужно встать пораньше и сходить в храм, если есть такая возможность. В условиях пандемии лучше прочитать молитву дома, советуют священники.

Отмечается, что если накануне Рождества человек стал участником ссоры, лучше помириться.

В этот день к столу подают специальное постное блюдо – сочиво. В сочельник установлен строгий пост. Согласно традиции, принимать пищу можно только после литургии, когда на середину храма выносят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. С этим связан обычай не есть до появления первой звезды.

Готовить праздничный ужин нужно обязательно в хорошем настроении. Люди, которые придерживались Рождественского поста, не употребляют 6 января пищу до 18:00. На столе в этот день должны присутствовать постные блюда, желательно, чтобы их было не меньше 12. Это число символизирует 12 апостолов Иисуса Христа.

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, осуждать кого-то, проводить уборку, иначе весь год в вашем доме будут возникать ссоры на пустом месте. До 15:00 нужно закончить все приготовления. Именно в это время в храмах готовятся к торжественной службе.

Существует мнение, что, начиная с рождественского сочельника и до Крещения, можно гадать. Однако церковь запрещает гадания. Эта традиция не имеет никакого отношения к реальному событию Рождества и берёт своё начало с языческих времён.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

06 января 2022

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл в Псков
06 января 2022

Что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник
06 января 2022

Губернатор: Необходимая помощь оказывается всем пострадавшим в серьёзном ДТП в Псковской области
06 января 2022

Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области
06 января 2022

Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
06 января 2022

«Сказочная» фотозона появилась в Пскове
06 января 2022

Более 265 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
06 января 2022

Более 720 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...