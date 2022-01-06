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Общество

Зачистка улиц началась в Алма-Ате

Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра и Масанчи в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По данным ТГ-канала, принимаются меры для задержания нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, всего в органы полиции доставлено порядка двух тысяч человек.

В столице страны Нур-Султане в свою очередь в целях безопасности увеличено число военных и полицейских, патрулирующих улицы. По словам местных жителей, обстановка в городе при этом спокойная, паники не наблюдается. Однако имеет место небольшой ажиотаж вокруг магазинов продуктов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало свыше тысячи человек

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Коллективные миротворческие силы ОДКБ уже направлены в Казахстан.

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