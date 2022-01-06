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Общество

Псковский губернатор рассказал о реализации нацпроектов в Гдовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал о реализации национальных проектов в Гдовском районе.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках нацпроектов в 2021 году большие планы были на Гдовский район, но ряд ошибок местной администрации не позволил реализовать их в полном объёме. Некоторые работы так и не были начаты, другие велись при ручном сопровождении областной администрации. Тем не менее результаты есть, заметил глава региона.

Так, значительная часть финансирования была направлена на реконструкцию здания бывшего военторга в посёлке Смуравьёво-2. Здесь будет создан Дом культуры с библиотекой, кабинетами для кружковой деятельности и концертным залом. Ведётся очень масштабная и сложная работа, которую курирует комитет по культуре Псковской области. Работу планируется завершить к началу лета, уточнил губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что в рамках реализации нацпроекта в Гдовскую и Яммскую общеобразовательные школы закуплено физкультурно-спортивное оборудование, создано 142 места дополнительного образования для детей, а в Гдовской школе создана «Точка роста».

Кроме того, на 4,7 млн рублей район приобрёл передвижной автоклуб со световым и звуковым оборудованием.

По направлению «Экология» запланирована разработка проекта расчистки участков Чудского озера вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино. В прошлом году провели инженерные изыскания – это первый шаг к разработке необходимой документации, уточнил Михаил Ведерников.

Также глава региона сообщил, что 5,48 млн рублей были направлены на благоустройство, из них 3 млн – на ремонт двора на улице Никитина в райцентре, но местной администрации не удалось организовать работу с подрядчиком: он так и не приступил к выполнению работ. Средства будут возвращены в федеральный бюджет, добавил губернатор.

Дополнительно приводятся в надлежащий вид общественные территории в Гдове, Самолве и Кобыльем Городище.

Отношение местной администрации к своим обязанностям будет учитываться при организации работы над нацпроектами в текущем году, заключил Михаил Ведерников.

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