Пропавшего без вести великолучанина продолжает искать полиция

16:54, 06 января 2022, ПАИ

В Великих Луках разыскивают 45-летнего Андрея Фёдорова. По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавший был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.