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Общество

До -12 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

7 января в Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -12 до -7 градусов, днём – от -7 до -2.

Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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