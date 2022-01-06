До -12 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

17:55, 06 января 2022, ПАИ

7 января в Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -12 до -7 градусов, днём – от -7 до -2.

Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.