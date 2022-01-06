Губернатор Псковской области поблагодарил глав районов за приобретённые новогодние украшения

18:29, 06 января 2022, ПАИ

Светящиеся олени, медведи, домики и деревья – в конце года каждому району выделили средства на украшение общественных пространств. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Instagram красивые фотоотчёты из районов.



В Себеже появились почти трёхметровые сани с летящим оленем и фотозона с медведем и зайцем.



В Печорах обосновались снегирь на ветке, ёлочки, олени. Часть инсталляций украшают посёлки: олень в деревне Лавры, медведи в деревнях Крупп и Новый Изборск.



В Опочке у елки поселились Дед Мороз и Снегурочка, а также 5 снеговиков.



В Острове появились арки, подарки, снеговик, украшения для деревьев.



Очень красиво украсили Пыталово: 39 светодиодных деревьев образовали целые аллеи возле здания ДК у новогодней ёлки, в Детском парке и на общественной территории в излучине реки Утроя.



В Палкино появился сияющий, почти пряничный домик. Очень интересная и красивая локация!



В Стругах Красных украсили площадь перед библиотекой и улицу Советскую у дома №14, в деревне Новоселье появился сказочный олень у наряженных елей, а в деревне Марьино ёлочка.



Пушкинские горы украсили уличные гирлянды и снеговики.



В Дно появились светодиодные ёлочки, олени, гирлянды и снежинки.



В Пустошке основные средства были направлены на покупку украшений у Центра культуры. Также украшены окна здания библиотеки, установлена елка в музее и около сельского клуба в деревне Копылок.



В Усвятах появилась новогодняя арка с оленями у районного центра культуры и гирлянда на здании администрации в Церковищенской волости.



«Это только часть украшений, закуплено гораздо больше. Спасибо всем главам, кто оперативно и качественно выполнил поставленную задачу», - поблагодарил глава региона.