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Общество

Губернатор Псковской области поблагодарил глав районов за приобретённые новогодние украшения

Новогодняя арка и олени в Усвятах. Фото Instagram

Светящиеся олени, медведи, домики и деревья – в конце года каждому району выделили средства на украшение общественных пространств. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Instagram красивые фотоотчёты из районов.

В Себеже появились почти трёхметровые сани с летящим оленем и фотозона с медведем и зайцем.

В Печорах обосновались снегирь на ветке, ёлочки, олени. Часть инсталляций украшают посёлки: олень в деревне Лавры, медведи в деревнях Крупп и Новый Изборск.

В Опочке у елки поселились Дед Мороз и Снегурочка, а также 5 снеговиков.

В Острове появились арки, подарки, снеговик, украшения для деревьев.

Очень красиво украсили Пыталово: 39 светодиодных деревьев образовали целые аллеи возле здания ДК у новогодней ёлки, в Детском парке и на общественной территории в излучине реки Утроя.

В Палкино появился сияющий, почти пряничный домик. Очень интересная и красивая локация!

В Стругах Красных украсили площадь перед библиотекой и улицу Советскую у дома №14, в деревне Новоселье появился сказочный олень у наряженных елей, а в деревне Марьино ёлочка.

Пушкинские горы украсили уличные гирлянды и снеговики.

В Дно появились светодиодные ёлочки, олени, гирлянды и снежинки.

В Пустошке основные средства были направлены на покупку украшений у Центра культуры. Также украшены окна здания библиотеки, установлена елка в музее и около сельского клуба в деревне Копылок.

В Усвятах появилась новогодняя арка с оленями у районного центра культуры и гирлянда на здании администрации в Церковищенской волости.

«Это только часть украшений, закуплено гораздо больше. Спасибо всем главам, кто оперативно и качественно выполнил поставленную задачу», - поблагодарил глава региона. 

  • Украшения общественных пространств к Новому году в районах Псковской области
    Фото: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Украшения общественных пространств к Новому году в районах Псковской области
    Фото: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Украшения общественных пространств к Новому году в районах Псковской области
    Фото: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Украшения общественных пространств к Новому году в районах Псковской области
    Фото: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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