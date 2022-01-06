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Псковичи в соцсетях ищут ответ на загадку передвижения Деда Мороза

На чём всё-таки приехал в Псков Дедушка Мороз? Фото ПАИ

Все, кто пришёл сегодня встречать поезд Деда Мороза на станцию Сущёво, немало удивились тому факту, что поезд возглавлял не паровоз, как было обещано, а современный локомотив, сообщила газета «Сельская новь».

Внимательные жители Псковской области заметили, что через станцию Сущёво поезд тянул локомотив с надписью «Поезд Деда Мороза», а в Пскове состав возглавил парадный паровоз.

Сейчас пользователи социальных сетей строят самые разные предположения и теряются в догадках. Если паровоз используют для новогоднего антуража, неужели он движется параллельно с современным локомотивом? Но многие сошлись в одном: при движении состава на большие расстояния паровоз использовать нерентабельно. Но тогда как он попадает в основные пункты прибытия поезда? Неужели своим ходом? 

ПАИ не удалось найти комментариев РЖД по этому вопросу.

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