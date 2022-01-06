Псковичи в соцсетях ищут ответ на загадку передвижения Деда Мороза
Все, кто пришёл сегодня встречать поезд Деда Мороза на станцию Сущёво, немало удивились тому факту, что поезд возглавлял не паровоз, как было обещано, а современный локомотив, сообщила газета «Сельская новь».
Внимательные жители Псковской области заметили, что через станцию Сущёво поезд тянул локомотив с надписью «Поезд Деда Мороза», а в Пскове состав возглавил парадный паровоз.
Сейчас пользователи социальных сетей строят самые разные предположения и теряются в догадках. Если паровоз используют для новогоднего антуража, неужели он движется параллельно с современным локомотивом? Но многие сошлись в одном: при движении состава на большие расстояния паровоз использовать нерентабельно. Но тогда как он попадает в основные пункты прибытия поезда? Неужели своим ходом?
ПАИ не удалось найти комментариев РЖД по этому вопросу.
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