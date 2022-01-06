XIV Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах

19:24, 06 января 2022, ПАИ

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В Дедовичах состоялся XIV Рождественский турнир по настольному теннису. В нём состязались 42 спортсмена. Telegram-канал «Псковоблспорт» опубликовал имена победителей соревнований.

Одиночный мужской разряд:

Александр Филиппов (Санкт-Петербург).

Одиночный женский разряд:

Юлия Якубова (Псков).

Парный мужской разряд:

Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Виталий Шудегов (Псков).

Парный женский разряд:

Анастасия Беляева (Псков), Карина Филипенкова (Псков).

Смешанный парный разряд:

Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Анастасия Беляева (Псков).