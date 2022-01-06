Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

XIV Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах

Объявлены победители XIV Рождественского турнира по настольному теннису в Дедовичах. Фото Telegram

В Дедовичах состоялся XIV Рождественский турнир по настольному теннису. В нём состязались 42 спортсмена. Telegram-канал «Псковоблспорт» опубликовал имена победителей соревнований.

Одиночный мужской разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург).

Одиночный женский разряд:
Юлия Якубова (Псков).

Парный мужской разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Виталий Шудегов (Псков).

Парный женский разряд:
Анастасия Беляева (Псков), Карина Филипенкова (Псков).

Смешанный парный разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Анастасия Беляева (Псков).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

06 января 2022

XIV Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах
05 января 2022

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл IV этап гонки грузовиков ралли-марафона «Дакар»
04 января 2022

Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения
04 января 2022

Лучшие интервью ПАИ с псковскими спортсменами
03 января 2022

Сегодня скончался трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев
03 января 2022

Стали известны результаты первого игрового дня первенства Пскова по мини-футболу
01 января 2022

Десятки псковичей начали год со спорта
30 декабря 2021

Губернатор Псковской области вручил награды великолукским спортсменам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...