XIV Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах
В Дедовичах состоялся XIV Рождественский турнир по настольному теннису. В нём состязались 42 спортсмена. Telegram-канал «Псковоблспорт» опубликовал имена победителей соревнований.
Одиночный мужской разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург).
Одиночный женский разряд:
Юлия Якубова (Псков).
Парный мужской разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Виталий Шудегов (Псков).
Парный женский разряд:
Анастасия Беляева (Псков), Карина Филипенкова (Псков).
Смешанный парный разряд:
Александр Филиппов (Санкт-Петербург), Анастасия Беляева (Псков).
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