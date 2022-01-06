Луки-Парк опубликовал видео действий вандалов в Великих Луках

21:24, 06 января 2022, ПАИ

Луки-Парк опубликовал на своей официальной странице видео действий великолукских вандалов.

«Интересные люди живут в Великих Луках. Тут и воры, гонщики и каратисты.. А страдает от этого снова Луки-Парк», - с сожалением написали работники парка.

На видео видно, как проходящая мимо пара забирает сумочку у Снегурочки, как несколько молодых людей отрабатывают на ней удары ногами. Как автомобиль резко въезжает на территорию, едва не сбивая инсталляции. Работники Луки-парка надеются, что видео поможет отыскать нарушителей.