Луки-Парк опубликовал видео действий вандалов в Великих Луках
Луки-Парк опубликовал на своей официальной странице видео действий великолукских вандалов.
«Интересные люди живут в Великих Луках. Тут и воры, гонщики и каратисты.. А страдает от этого снова Луки-Парк», - с сожалением написали работники парка.
На видео видно, как проходящая мимо пара забирает сумочку у Снегурочки, как несколько молодых людей отрабатывают на ней удары ногами. Как автомобиль резко въезжает на территорию, едва не сбивая инсталляции. Работники Луки-парка надеются, что видео поможет отыскать нарушителей.
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