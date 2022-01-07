Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о первом опыте приготовления пиццы в русской печи

22:55, 06 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области в Instagram рассказал, как готовил в русской печке пиццу.

«Первый раз попробовали вместе приготовить настоящую итальянскую пиццу в настоящей русской печке. Выбрали два варианта: мясную и с морепродуктами. Из остатков теста дети выпекли себе пирожки со всем подряд! Рецепт теста нашёл в интернете, а сын его превосходно замешал, с начинками импровизировали», – поделился глава региона.

Тот самый рецепт (на три пиццы): в тёплую (35-40 градусов) воду (325 мл) добавляем 1 ч. л. сахарной пудры, 7 г сухих дрожжей, 2 ст. л. оливкового масла и оставляем на 5 минут. Просеиваем 500 г муки, добавляем соль (1/2 ч. л.), вливаем жидкость и начинаем тщательно замешивать миксером или руками. Накрываем полотенцем и оставляем на полчаса в тёплом месте.

Для соуса тушим мякоть помидоров без шкурок (чтобы шкурки легко снимались, помидоры предварительно обдаём кипятком) с чесноком, оливковым маслом, приправами и специями.

«Для начинки можно брать любые ингредиенты в зависимости от того, какую пиццу вы хотите. Мы брали сыр моцарелла для пиццы, пармезан, колбаски, шампиньоны. Для пиццы с морепродуктами подойдёт морской коктейль (перед тем как выкладывать морепродукты на пиццу, рекомендую помазать их сливочным маслом, немного посыпать солью и поставить на 3-4 мин. в духовку, разогретую до 170 градусов). Все ингредиенты продаются в любом супермаркете. Получилось очень вкусно. Готовьте вместе с любимыми и родными людьми. Это приносит радость!» – добавил Михаил Ведерников.