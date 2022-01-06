Артисты из Гдова дали новогоднее представление для детей из деревни Вейно

23:26, 06 января 2022, ПАИ

Не зря Новый год считается одной из самых волшебных сказок. Действительно, всё задуманное сбывается именно в этот день. А чтобы волшебство длилось долго, наши люди отмечают его не один день. С песнями, хороводами и задором праздник длится долго. Именно так он прошёл в деревне Вейно, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Все, кто были на концерте, благодарят артистов из Гдова за тёплое отношение и внимание к ним, за зажигательный концерт и подаренное настроение.

«Мы искренне благодарны этим прекрасным артистам, что не забыли нас, а наоборот, приехали с такими интересными номерами, развеселили всех от мала до велика. Давно мы так не веселились. Спасибо им огромное. Дай бог здоровья и творческих успехов», — написали в редакцию районной газеты благодарные жители Вейно.