На YouTube появилось видео прибытия Деда Мороза в Псков

00:02, 07 января 2022, ПАИ

ПАИ сегодня сообщало, что на специальном поезде в Псков прибыл Дед Мороз. Мы отыскали на YouTube видео прибытия поезда и выхода из вагона главного детского волшебника. Теперь вы сможете всё увидеть сами.

Автор видео – Димака Васильцов.