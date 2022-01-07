На YouTube появилось видео прибытия Деда Мороза в Псков
ПАИ сегодня сообщало, что на специальном поезде в Псков прибыл Дед Мороз. Мы отыскали на YouTube видео прибытия поезда и выхода из вагона главного детского волшебника. Теперь вы сможете всё увидеть сами.
Автор видео – Димака Васильцов.
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