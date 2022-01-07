Росгвардия Псковской области обеспечила общественный порядок при проведении рождественских мероприятий
В Псковской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству Христову, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники подразделений управления Росгвардии региона совместно с органами внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка и общественную безопасность.
Отмечается, что чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено. Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования.
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