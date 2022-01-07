С первого марта автошколы будут предоставлять список учащихся в ГИБДД

09:43, 07 января 2022, ПАИ

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Отмечается, что с указанного периода автошколы будут обязаны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в ГИБДД список учащихся как почтовым отправлением, так и через личный кабинет на портале госуслуг.

Должностные лица будут проверять, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишён прав, или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Также они проверят сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права в автошколу в течение трёх дней направляется соответствующая информация.

Кроме того, из автошколы в Госавтоинспекцию будет направляться заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств. При этом автошкола может получить отказ в назначении места, даты и времени проведения экзаменов в составе организованной группы.