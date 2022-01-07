Михаил Ведерников: Пусть мир, согласие и любовь царят в каждом доме

10:07, 07 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым — одним из самых красивых и любимых православных праздников. Это день, полный тепла и веры в торжество добра и справедливости. Он веками собирал семьи у домашнего очага, объединял людей вокруг христианских ценностей. И конечно, это время самых светлых и добрых чудес, когда родные и близкие дарят друг другу подарки, желают здоровья, счастья и благополучия. Важно беречь эти традиции и передавать их наши детям.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам встретить этот день вместе со всей своей семьёй. Помощи Божией вам во всех благих делах и начинаниях! Пусть мир, согласие и любовь царят в каждом доме и сбудется всё самое лучшее. С праздником вас! С Рождеством!»