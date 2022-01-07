В Крыму ожидается увеличение турпотока после создания горнолыжного курорта

10:18, 07 января 2022, ПАИ

Создание горнолыжного курорта в Крыму позволит увеличить туристический поток на полуостров в зимние месяцы на 30-40 %, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора корпорации развития региона Дмитрия Ворону.

В октябре 2021 года Ворона сообщил, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале создания в 2022 году первого горнолыжного курорта на полуострове. Корпорация рассматривает две площадки: популярное у туристов плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой.

Власти Ялты в 2020 году сообщили, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега, что осложняет создание там горнолыжного курорта.

В этом году республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.