Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 миллионов

10:47, 07 января 2022, ПАИ

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 млн.

Отмечается, что коронавирусом заразился 300 002 021 человек, из них 5 471 856 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (58 449 898) приходится на США, далее следуют Индия (35 109 286) и Бразилия (22 328 252).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 601 300 случаев заражения, выздоровело 9 623 677 человек, умерло 313 817 пациентов.