В этом году премия «Золотой глобус» не будет транслироваться по телевидению

11:05, 07 января 2022, ПАИ

Премия «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться по телевидению, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

Отмечается, что HFPA будет предоставлять обновлённую информацию о победителях в режиме реального времени на официальном веб-сайте Golden Globes и в социальных сетях.

Окончательные результаты премии объявят в пресс-релизе, который выпустят по окончании мероприятия.

На портале подчеркнули, что решение отказаться от трансляции не связано с проблемами с контрактом телеканала NBC, который уже много лет ведёт трансляцию премии, и ассоциации – организатора «Золотого глобуса».