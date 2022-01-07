До семи градусов ниже нуля и небольшой снег ожидается в Псковской области 7 января

11:41, 07 января 2022, ПАИ

7 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на дороге гололедица. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений, ночью – южный, умеренный. Температура по области днём составит от -2 до -7 градусов, ночью – от -7 до -12, на севере области – до -16.

В Пскове и Великих Луках днём ожидается небольшой снег, ночью без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в Пскове днём от -2 до -4, ночью – от -12 до -14, в Великих Луках температура составит днём от -2 до -4, ночью – от -7 до -9.