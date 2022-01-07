Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:01, 07 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 299 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 72 012 человек, 68 486 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.