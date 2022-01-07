В Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «омикрон»

12:10, 07 января 2022, ПАИ

Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «омикрон», сообщает новостной портал G1 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В СМИ отметили, что от болезни скончался 68-летний мужчина, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием лёгких. Он был привит двумя дозами вакцины, а также бустерной прививкой.

По данным мэрии Апаресида-ди-Гояния, кашель, одышка и дискомфорт при дыхании у пожилого мужчины начались 20 декабря 2021 года. Через два дня он был госпитализирован в отделение неотложной помощи города. 26 декабря он был переведён в отделение интенсивной терапии, но на следующий день скончался от септического шока.