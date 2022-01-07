Названы города России с самым высоким качеством жизни

13:06, 07 января 2022, ПАИ

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ.

При этом анализ жизни касался только городов с населением более 250 тыс. человек.

Лидером рейтинга стала Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Грозный.

В число лидеров также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Список завершают Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Исследователи при проведении анализа учитывали такие факторы, как уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, общая тревожность населения, распространенность бытового насилия и другие.

По каждому параметру также были выбраны 15 лучших городов. В частности, в первую пятерку городов с самым высоким уровнем потребления и материального благополучия вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

В первую пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции в поисках лучшей жизни попали Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калуга.

Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Брянске, Иванове.

По оценке жителей, лучше всего медицина работает в Сочи, Магнитогорске, Москве, Грозном, Липецке. Первая пятерка городов с самым низким уровнем тревожности настроений населения — это Калуга, Тула, Йошкар-Ола, Курск, Томск.

Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и сведения из различных открытых баз данных, отмечают специалисты Финансового университета.