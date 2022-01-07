Врач назвал проблемы со здоровьем, возникающие в период праздников

13:39, 07 января 2022, ПАИ

Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru со ссылкой на диетолога и эндокринолога Антона Полякова.

Врач заметил, что причиной отечности может быть переедание и злоупотребление спиртным.

Кроме того, к причинам отеков он отнес проблемы с щитовидной железой, почками, нарушение электролитного баланса, воспалительные процессы, нарушение баланса половых гормонов.

Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности.

Она подчеркнула, что если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления.