Врач назвал проблемы со здоровьем, возникающие в период праздников
Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Ura.ru со ссылкой на диетолога и эндокринолога Антона Полякова.
Врач заметил, что причиной отечности может быть переедание и злоупотребление спиртным.
Кроме того, к причинам отеков он отнес проблемы с щитовидной железой, почками, нарушение электролитного баланса, воспалительные процессы, нарушение баланса половых гормонов.
Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности.
Она подчеркнула, что если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления.