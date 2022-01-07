Депутат Госдумы рассказала, при каком условии в России повысятся пенсии

14:05, 07 января 2022, ПАИ

Пенсии в России повысятся только при условии роста зарплат, заявила депутат Госдума Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.

Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнула, что выплаты пенсионерам напрямую привязаны к заработной плате, поскольку так пожилым и неработоспособным россиянам компенсируют ее отсутствие.

Она напомнила о процессе индексации пенсий на ближайшие годы.

Так, пенсия неработающим пенсионерам будет подниматься, чтобы к 2024 году она составила в среднем 20 тысяч рублей, отметила депутат.

В этом году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысячи рублей. Парламентарий подчеркнула, что при возможности повышать размер выплат, это обязательно сделают.