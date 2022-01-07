Скончался автор знаменитой песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» поэт Александр Тимофеевский

14:15, 07 января 2022, ПАИ

На 89-м году жизни скончался поэт и писатель Александр Тимофеевский. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook киновед Сергей Капков, пишет «Известия».

Капков отметил, что Тимофеевский работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен.

Тимофеевский является автором текста знаменитой песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».

Александр Тимофеевский – советский и российский писатель, сценарист, поэт. Родился в Москве в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны проживал в блокадном Ленинграде, а затем в Челябинске. После войны вернулся в Москву, где окончил сценарный факультет ВГИКа.