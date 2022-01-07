Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 0,85
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 0,85, следует из подсчётов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
В Москве показатель подскочил до 1,23 – наибольшего значения с конца октября.
В остальных девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор остаётся заметно ниже единицы. В Санкт-Петербурге он составил 0,88, в Свердловской области – 0,83, в Ростовской – 0,82, в Пермском крае – 0,8, в Красноярском – 0,79.
В Воронежской области коэффициент равен 0,73, в Самарской – 0,71, в Московской – 0,68 (для региона это минимум с ноября прошлого года), в Нижегородской – 0,49.
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