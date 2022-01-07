Почти 266 тысяч псковичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

15:13, 07 января 2022, ПАИ

265 946 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделаи 266 146 жителей региона, ревакцинировано 31 608 человек.

Всего использовано 82,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 72 012 человек, 68 486 пациентов выздоровело, 1 299 человек умерло.