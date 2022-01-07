Специальная медицинская подборка пресс-конференций медиацентра ПАИ

15:50, 07 января 2022, ПАИ

О профилактике распространённых заболеваний и правильных способах их лечения Псковское агентство информации напоминает в интервью с псковскими врачами. Смотрите специальную медицинскую подборку пресс-конференций медиацентра ПАИ.

Почему дети часто болеют ОРВИ? Как и чем повысить у ребёнка иммунитет? На эти и другие вопросы ответит врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова (YouTube).

О заболеваниях эндокринной системы и их лечении рассказывает заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко (YouTube).

О причинах депрессии и как с ней бороться рассказывает врач-психиатр Мария Трофимова (YouTube).

О профилактике и лечении сердечных заболеваний говорим с руководителем регионального сосудистого центра Сергеем Калашниковым (YouTube).

Всё о раке коже и кто в группе риска рассказывают главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров и заведующая отделением радиотерапии, онколог-дерматолог Елена Букша (YouTube).

Онкология ЖКТ: причины, симптомы и лечение — в интервью с главврачом Псковского областного онкодиспансера Александром Юровым и завхирургическим онкоотделением Максимом Гореленко (YouTube).

Всё о работе поликлиники и профилактике COVID-19 рассказывает главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая (YouTube).