Глава Пскова приняла участие в Рождественской литургии в церкви Святителя Николая Чудотворца

16:01, 07 января 2022, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская вместе с семьёй приняла участие в Рождественской литургии в церкви Святителя Николая Чудотворца в Любятово. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём Instagram-аккаунте.

«Замечательный праздник сблизил православных христиан. И сегодня здесь собрались верующие, объединённые общей верой и молитвами. Радует, что верующие приходят в храм вместе с детьми, ведь Рождество – это семейный праздник», – отметила Елена Полонская.

Она также сообщила, что после торжественного богослужения православные семьи приняли участие в рождественском концерте. Его участниками стали певчие церковного хора, дети воскресной школы, прихожане храма.

Звучали флейта, саксофон, гитара, читались новогодние и рождественские стихотворения. Исполнители порадовали прихожан инструментально-хоровыми композициями.

По окончании праздничного концерта дети получили сладкие подарки.

«Для меня как для человека верующего Рождество – это прежде всего духовный праздник. Простите друг другу старые обиды, помиритесь с близкими, проведите это время в кругу родных людей! С праздником вас, православные христиане!» – поздравила всех верующих глава Пскова.