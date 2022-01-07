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Как правильно начать заниматься спортом, посоветовала фитнес-тренер

Многие люди боятся начинать заниматься спортом из-за страха выглядеть глупо, заявила псковский фитнес-тренер Александра Ягодка в беседе с «АиФ-Псков».

Чтобы побороть стеснение, тренер советует посмотреть залы и выбрать для себя наиболее комфортный вариант. По её словам, это может быть не большой фитнес-центр, а уютный маленький зал, где занимается несколько человек и нет большого количества тренажёров или людей, «которые смотрят на тебя».

Она подчеркнула, что на самом деле на тренировках люди заняты собой и дела до других никому нет.

Кроме того, Александра также посоветовала начинающим ходить на тренировки вместе с другом или подругой.

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