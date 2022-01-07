Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский фитнес-тренер рассказала, какую одежду выбирать для похода в зал

Форма должна быть удобной — это самое главное, отметила псковский фитнес-тренер Александра Ягодка в беседе с «АиФ-Псков».

Она подчеркнула, что если есть лишние килограммы, то не нужно выбирать утягивающую одежду, так как она будет мешать заниматься, тяжело будет дышать. Предпочтительнее спортивные штаны или лосины, которые не сковывают движений, свободная футболка, топ — то, в чём себя чувствуешь комфортно. Кроме того, по мнению тренера, лучше обувать кроссовки, чтобы удерживать стопу.

На вопрос о занятиях в носках Александра сообщила, что желательно заниматься в обуви, особенно новичкам, чтобы лучше контролировать свои движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

07 января 2022

8 и 9 января пассажиропоток в российских поездах будет максимально плотным
07 января 2022

Как похудеть во время занятий бегом, рассказала эксперт
07 января 2022

Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова
07 января 2022

В Пскове пострадал пёс после падения на него глыбы льда

07 января 2022

В Гдовском районе неизвестный расстрелял троих собак
07 января 2022

Псковский фитнес-тренер рассказала, как восстановить форму тела после праздников
07 января 2022

Глава Пскова приняла участие в Рождественской литургии в церкви Святителя Николая Чудотворца
07 января 2022

Специальная медицинская подборка пресс-конференций медиацентра ПАИ


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...