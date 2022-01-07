Псковский фитнес-тренер рассказала, какую одежду выбирать для похода в зал

17:16, 07 января 2022, ПАИ

Форма должна быть удобной — это самое главное, отметила псковский фитнес-тренер Александра Ягодка в беседе с «АиФ-Псков».

Она подчеркнула, что если есть лишние килограммы, то не нужно выбирать утягивающую одежду, так как она будет мешать заниматься, тяжело будет дышать. Предпочтительнее спортивные штаны или лосины, которые не сковывают движений, свободная футболка, топ — то, в чём себя чувствуешь комфортно. Кроме того, по мнению тренера, лучше обувать кроссовки, чтобы удерживать стопу.

На вопрос о занятиях в носках Александра сообщила, что желательно заниматься в обуви, особенно новичкам, чтобы лучше контролировать свои движения.