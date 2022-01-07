Более 20 тысяч кошек и собак прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково в 2021 году
В 2021 году в грузовом терминале аэропорта Пулково более 20 тысяч кошек и собак прошли ветеринарный контроль сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
16,5 тысяч животных-компаньонов «путешествовали» по стране со своими хозяевами, а более 4 тысяч по различным странам Европы, Азии, Африки и Северной Америки.
После проведения ветеринарного контроля все животные были допущены к дальнейшему следованию
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