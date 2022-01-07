Травматологи выступают против катания детей на «ватрушках»

19:36, 07 января 2022, ПАИ

Два врача врача травматолога, Сергей Дедов и Артём Катулин, в беседе с корреспондентом RT дали рекомендации по безопасному катанию на «ватрушках».

В дни каникул дети часто проводят свободное время на горках, взяв с собой «ватрушку». Летит с горы она гораздо быстрее, но ей сложно управлять. Отсюда большая вероятность переломов и черепно-мозговых травм. Врачи настоятельно рекомендуют вместо тюбинга купить ребёнку санки. Они менее травматичны.



Что необходимо сделать, если у ребёнка «ватрушка», а не санки?

«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», — пояснил Сергей Дедов.

А Артём Катулин посоветовал при катании на всех видах санок и тюбингов надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, «чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие». Оба врача заметили, что кататься можно только там, где это разрешено.