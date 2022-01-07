Травматологи выступают против катания детей на «ватрушках»
Два врача врача травматолога, Сергей Дедов и Артём Катулин, в беседе с корреспондентом RT дали рекомендации по безопасному катанию на «ватрушках».
В дни каникул дети часто проводят свободное время на горках, взяв с собой «ватрушку». Летит с горы она гораздо быстрее, но ей сложно управлять. Отсюда большая вероятность переломов и черепно-мозговых травм. Врачи настоятельно рекомендуют вместо тюбинга купить ребёнку санки. Они менее травматичны.
Что необходимо сделать, если у ребёнка «ватрушка», а не санки?
«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», — пояснил Сергей Дедов.
А Артём Катулин посоветовал при катании на всех видах санок и тюбингов надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, «чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие». Оба врача заметили, что кататься можно только там, где это разрешено.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Более 20 тысяч кошек и собак прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково в 2021 году
Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова