Пожилую пассажирку доставали из Volvo после столкновения с Nissan возле Толмачево
На трассе Р-23 «Псков» в районе Толмачевского городского поселения в Лужском районе произошло касательное столкновение легковых автомобилей марок Volvo и Nissan. Об этом сообщил новостной сайт Ленинградской области iVBG.ru
В результате ДТП 70-летняя пассажирка Volvo оказалась зажата в автомобиле. Спасатели 137-й пожарной части при помощи гидравлического инструмента освободили женщину из повреждённой машины и передали медикам.
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