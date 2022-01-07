Пожилую пассажирку доставали из Volvo после столкновения с Nissan возле Толмачево

20:57, 07 января 2022, ПАИ

На трассе Р-23 «Псков» в районе Толмачевского городского поселения в Лужском районе произошло касательное столкновение легковых автомобилей марок Volvo и Nissan. Об этом сообщил новостной сайт Ленинградской области iVBG.ru

В результате ДТП 70-летняя пассажирка Volvo оказалась зажата в автомобиле. Спасатели 137-й пожарной части при помощи гидравлического инструмента освободили женщину из повреждённой машины и передали медикам.