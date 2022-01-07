В псковском воинском храме великого князя Александра Невского прошли Рождественские богослужения

22:49, 07 января 2022, ПАИ

7 января 2022 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в воинском храме Святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова прошли праздничные богослужения. Об этом служители сообщили в соцсетях.

Богослужения совершали клирики храма. Молились за Рождественскими службами воины Псковского гарнизона и многочисленные прихожане.