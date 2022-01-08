Собор Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

13:52, 08 января 2022, ПАИ

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православные празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Об этом пишет calend.ru.

В этот день православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Собором день называется потому, что сегодня совершается общее, соборное празднование и других лиц, близких к Деве Марии и Иисусу Христу. Вместе с Богоматерью вспоминают святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Установление праздника относится к ранним временам христианской церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве.