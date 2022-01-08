Около трёх тысяч человек в Псковской области находятся на лечении от коронавируса

00:19, 08 января 2022, ПАИ

На стационарном и амбулаторном лечении от коронавируса в Псковской области находится около 3 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Псковской оласти Михаил Ведерников в Instagram.

«Выздоровление идёт сложно и медленно», - констатировал глава региона.

За минувшие сутки псковские медики выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

31 человек выздоровел. Пятеро скончались.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 72 088 подтверждённых случаев заражения covid-19.