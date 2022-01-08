Около трёх тысяч человек в Псковской области находятся на лечении от коронавируса
На стационарном и амбулаторном лечении от коронавируса в Псковской области находится около 3 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Псковской оласти Михаил Ведерников в Instagram.
«Выздоровление идёт сложно и медленно», - констатировал глава региона.
За минувшие сутки псковские медики выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
31 человек выздоровел. Пятеро скончались.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 72 088 подтверждённых случаев заражения covid-19.
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