Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около трёх тысяч человек в Псковской области находятся на лечении от коронавируса

На стационарном и амбулаторном лечении от коронавируса в Псковской области находится около 3 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Псковской оласти Михаил Ведерников в Instagram. 

«Выздоровление идёт сложно и медленно», - констатировал глава региона.

За минувшие сутки псковские медики выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

31 человек выздоровел. Пятеро скончались.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 72 088 подтверждённых случаев заражения covid-19.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 7 января 2022 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

08 января 2022

Около трёх тысяч человек в Псковской области находятся на лечении от коронавируса
07 января 2022

Митрополит Тихон возглавил вечерню в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
07 января 2022

В псковском воинском храме великого князя Александра Невского прошли Рождественские богослужения
07 января 2022

Травматологи выступают против катания детей на «ватрушках»
07 января 2022

Более 20 тысяч кошек и собак прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково в 2021 году
07 января 2022

8 и 9 января пассажиропоток в российских поездах будет максимально плотным
07 января 2022

Как похудеть во время занятий бегом, рассказала эксперт
07 января 2022

Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...