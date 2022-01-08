ДТП произошло сегодня ночью у посёлка Подосьё Псковского района
Автомобиль вылетел в кювет ночью с 7 на 8 января у посёлка Подосьё Псковского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Под Псковом, недалеко от поворота на посёлок Подосьё, водитель «Дэу-Нексиа» не справился с управлением, вылетел в кювет и допустил опрокидывание автомобиля. Прибывшие пожарные обесточили иномарку. От медицинской помощи водитель отказался.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарное подразделение. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП.
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