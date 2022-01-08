Псковские поэты стали лауреатами конкурса «Российский писатель»

10:19, 08 января 2022, ПАИ

Два псковских поэта отмечены главным литературным сайтом Союза писателей России за литературные публикации 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Поэт Надежда Камянчук признана лауреатом в номинации «Поэзия» за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года. Поэт, прозаик, эссеист Вита Пшеничная отмечена в номинации «Новое имя «РП» за поэтическую подборку, опубликованную в сентябре.

По итогам рассмотрения более тысячи текстов, опубликованных на сайте в прошедшем году, названы лучшие авторы также в номинациях «Проза», «Драматургия», «Публицистика», «Критика», «Позиция», «Художественный перевод», «Классика и мы» и др.