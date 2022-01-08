Два российских фильма включены в программу Роттердамского фестиваля

14:55, 08 января 2022, ПАИ

Два российских фильма попали в программу Роттердамского фестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

Фильм Марии Игнатенко «Призрачно-белый» о непростой жизни во время нацистской оккупации покажут в программе Tiger Competition. Картина о проблемах интеллигентной семьи, живущей в современном городе, «Рядом» Тамары Дондурей, вошла в секцию Bright Future.

«В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком. Тем более приятно, что эти фильмы созданы при поддержке Министерства культуры РФ и в своё время, ещё на стадии разработки, заинтересовали профессиональное сообщество», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе наряду с Каннским кинофестивалем, фестивалями в Венеции, Берлине и Локарно. Он проводится с 1972 года и направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. В этом году он пройдёт онлайн с 26 января по 6 февраля.