«Была проведена серьёзная работа»: Михаил Ведерников – о региональных проектах 2021 года в Куньинском районе

12:00, 08 января 2022, ПАИ

В минувшем году в Куньинском районе была осуществлена проектная работа на сумму более 10 млн рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Куньинский район в 2021 году получил 13,4 млн рублей на реализацию региональных проектов.

«Была проведена серьёзная работа, которая позволила привести в порядок городские и общественные пространства, улучшить жизнь многих людей», – подчеркнул глава региона и подвёл итоги 2021 года.

По проекту ФКГС было проведено благоустройство детской площадки во дворе домов на улице Новой в Кунье, спортивной площадки на улице Дзержинского, возле районного культурного центра. Теперь здесь появились волейбольно-баскетбольная площадка и уличные тренажёры.

В минувшем году также отремонтировано пять дворовых территории на улицах Новой и Дзержинского.

По направлению «Культура» 4,7 млн рублей было выделено на приобретение передвижного автоклуба со световым и звуковым оборудованием, 150 тыс. рублей – на поощрение лучшего учреждения культуры, Ушицкого сельского дома культуры.

В Куньинской школе появилось оснащение для Юнармии, а также создана «Точка роста» с робототехникой, микроскопами, ноутбуками и цифровыми лабораториями.

В Пухновской средней общеобразовательной школе отремонтирован спортзал. В центр внешкольной работы поступили профессиональная видеокамера и оборудование для съёмок и монтажа видеофильмов.

В Жижицкой школе развивается научное направление: оборудована лаборатория с микроскопами.