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Спорт

«Рождественская гонка» состоялась в Мальской долине

Фото Telegram-канала «Псковоблспорт».

Рождественский лыжный заезд прошёл в Мальской долине. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

«Рождественская гонка» 3-го этапа Кубка состоялась в Мальской долине 7 января. Состязание провели свободным ходом с общего старта на дистанции 15 километров. 

В гонке приняли участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Струг Красных, Печор, Опочки, Дедовичей.

Первое место в абсолюте в упорной борьбе занял Егор Шурыгин. По возрастному гандикапу лучшим стал Михаил Зенков.

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