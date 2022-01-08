«Рождественская гонка» состоялась в Мальской долине

12:49, 08 января 2022, ПАИ

Рождественский лыжный заезд прошёл в Мальской долине. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

«Рождественская гонка» 3-го этапа Кубка состоялась в Мальской долине 7 января. Состязание провели свободным ходом с общего старта на дистанции 15 километров.

В гонке приняли участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Струг Красных, Печор, Опочки, Дедовичей.

Первое место в абсолюте в упорной борьбе занял Егор Шурыгин. По возрастному гандикапу лучшим стал Михаил Зенков.