Режим работы башен Псковского кремля продлён до 10 января

14:24, 08 января 2022, ПАИ

Режим работы башен Псковского кремля продлён до окончания новогодних каникул. Об этом сообщает Туристский информационный центр Псковской области.

До понедельника Плоская и Власьевская башни Псковского кремля, а также Варлаамовский угол – Варлаамовская и Высокая башни – работают до 20:00. Касса открыта до 19:30.

«В период январских праздничных выходных появилась уникальная возможность посетить крепостные башни Псковского кремля позднее!» – подчеркнули в центре и призвали воспользоваться возможностью посмотреть на Псков с высоты ярусов средневековых башен в тёмное время суток.

С 10 января башни вернутся к прежнему расписанию и будут работать до 18:00.