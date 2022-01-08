Похитившую спиртные напитки псковичку задержали в магазине

13:22, 08 января 2022, ПАИ

В Пскове сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержана подозреваемая в хищении алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 января в 23:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Мирной сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку 1980 года рождения, которая похитила из торгового зала спиртные напитки», – говорится в сообщении.

По факту кражи проводится проверка.