Похитившую спиртные напитки псковичку задержали в магазине
В Пскове сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержана подозреваемая в хищении алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
7 января в 23:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Мирной сработала кнопка тревожной сигнализации.
«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку 1980 года рождения, которая похитила из торгового зала спиртные напитки», – говорится в сообщении.
По факту кражи проводится проверка.
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