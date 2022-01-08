Небольшой мороз ожидается в Псковской области 9 января

15:25, 08 января 2022, ПАИ

До -10 опустится столбик термометра в воскресенье, 9 января, в регионе. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура по области ночью опустится до -5...-10 градусов, днём - -1...-6 градусов. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой снег, умеренный ветер южных направлений. На дорогах местами возможна гололедица.

В Пскове температура ночью будет держаться в рамках -5...-7 градусов, днём составит -2...-4 градуса.