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Общество

Небольшой мороз ожидается в Псковской области 9 января

Фото: ПАИ.

До -10 опустится столбик термометра в воскресенье, 9 января, в регионе. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура по области ночью опустится до -5...-10 градусов, днём - -1...-6 градусов. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой снег, умеренный ветер южных направлений. На дорогах местами возможна гололедица.

В Пскове температура ночью будет держаться в рамках -5...-7 градусов, днём составит -2...-4 градуса. 

 

 

 

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