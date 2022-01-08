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Культура

Встреча с культурологом и краеведом Иосифом Будылиным-Шумовским состоится 10 января в Пскове

Фото из группы библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей на творческую встречу с Иосифом Будылиным-Шумовским в понедельник, 10 января. Об этом сообщается в группе учреждения во «ВКонтакте».

Культуролог, пушкинист, краевед, автор краеведческих изданий и публикаций выступит 10 января в 17:00 в рамках «Новогодней встречи у книжной полки». В гости по адресу Октябрьский проспект, 19а ждут друзей библиотеки, которым исполнилось 14 лет. Вход на мероприятие свободный.

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