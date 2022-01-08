Наиболее распространённые признаки омикрон-штамма названы экспертом

17:32, 08 января 2022, ПАИ

Британский доктор Клэр Стивс, одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study, назвала признаки омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

По словам эксперта, в 75 % случаев симптомы нового штамма схожи с типичными проявлениями простуды. Одним из наиболее частых признаков «омикрона» называют головную боль.

«Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее», – подчеркнула доктор и отметила, что болезнь у заражённых новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в лёгкой форме, однако высокая скорость распространения вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения.