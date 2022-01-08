За пять дней можно будет оформить российский паспорт с 1 июля

17:54, 08 января 2022, ПАИ

Срок оформления российского паспорта с 1 июля будет сокращён до пяти дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Получить новый паспорт в пятидневный срок можно будет независимо от места жительства и причин его замены.

В ведомстве рассказали, что правило распространится и на паспорта с электронным носителем. Сейчас документ оформляется от 10 дней до 30 дней.