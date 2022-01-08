Эксперт предложила отметить олимпиады для девятых классов, которые дают преимущество при поступлении в вузы

18:30, 08 января 2022, ПАИ

Академический директор школы «Летово» Наталия Любомирская заявила, что олимпиады для девятиклассников, которые дают преимущество при поступлении в вузы, нужно отменить, пишет ТАСС.

Она отметила, что такой формат олимпиад загоняет детей в рамки, из-за чего они пытаются выучить большой пласт информации, которая им не нужна для дальнейшей учёбы.

Любомирская добавила, что в девятом классе для школьников заложена объективно сложная программа, в рамках которой они изучают все предметы, а параллельная подготовка детей к олимпиадам сильно перегружает их. Она заключила, что олимпиада должна быть спортом ради удовольствия, а не ради высоких достижений.